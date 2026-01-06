Το ΚΚΕ επέλεξε να αντιδράσει στη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού μέσω του κομματικού οργάνου, 902.gr, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, δίχως να την κατονομάσει, σε ανάρτησή του αναφέρει, πως πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης για να πιάσεις το τιμόνι.

Αντιδράσεις φαίνεται πως έχει προκαλέσει στο πολιτικό φάσμα η προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία τη Δευτέρα σε συνέντευξή της περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί, αφού απέκλεισε κάθε συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα.

Το ΚΚΕ μέσω της κομματικής εφημερίδας του, 902.gr, αναμεταδίδει τα όσα είπε η κυρία Καρυστιανού, ωστόσο, κάνει λόγο για παμπάλαιες… εκφράσεις περί «κάθαρσης». Όπως γράφει το 902.gr, «Στο επίκεντρο του αφηγήματος που παρουσιάζει (σ.σ. η κ. Καρυστιανού) είναι οι παμπάλαιες… εκφράσεις περί «κάθαρσης», στο πλαίσιο ενός συστήματος και ενός κράτους που απ’ όπου κι αν το πιάσεις λερώνεσαι ακριβώς γιατί υπάρχει και λειτουργεί για να υπηρετούνται τα κέρδη μίας χούφτας ομίλων». Συνεχίζει δε λέγοντας πως η φράση της «πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα», δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα με στόχο την «κάθαρση» και τη «νομιμότητα», δεν ισχύει. «Μόνο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί δεκάδες τέτοια κόμματα και “προσωπικότητες” (που εμφανίστηκαν με διάφορους πολιτικούς προσδιορισμούς – δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, αριστερά, κεντρώα, ακροδεξιά κ.ά.) και τελικά υπηρέτησαν και με το παραπάνω, και με πολλούς τρόπους, σχεδιασμούς σε βάρος των συμφερόντων του λαού», γράφει το 902.gr.

Βελόπουλος: Ο λαός επενδύει σε σωτήρες του τίποτα

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε ανάρτησή του, δίχως να κατονομάζει τη Μαρία Καρυστιανού, μίλησε για «σωτήρες του τίποτα» παραθέτοντας λόγια του Αριστοφάνη σύμφωνα με τον οποίον «πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι».

Όπως έγραψε ο Κυριάκος Βελόπουλος, «ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπαγγέλτους, ανθρώπους άλλους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα (σε αντίθεση με όσα έλεγαν οι πρόγονοί μας), κυβερνάται από κάθε ουτιδανό και επενδύει σε “σωτήρες” του τίποτα».