Η Φενέρμπαχτσε είχε 0/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρήκε το χέρι της στο δεύτερο και από το 35ο λεπτό και έπειτα, υπέταξε τον Ολυμπιακό με 88-80 στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ντόντα Χολ ήταν εκπληκτικός όσο άντεξε, αλλά το τέταρτο φάουλ του, τον καθήλωσε στον πάγκο, στο διάστημα που ο Ολυμπιακός έχασε τελικά την επαφή. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, double double για τον σέντερ του Ολυμπιακού με 16 και 11 ριμπάουντ.

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Με τον Ντόντα Χολ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνουν εκπληκτικό δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να σούταραν με 0/4 από το τρίποντο, όπως και οι Τούρκοι, αλλά οι δύο που αναφέραμε τελείωσαν φάσεις και το αρχικό 10-5 μετατράπηκε σε 18-22.

Μόρις και Φουρνιέ μπήκαν στην εξίσωση, με τον Ολυμπιακό να έχει σφίξει την άμυνά του παράλληλα. Οι Πειραιώτες οικοδόμησαν ένα +9 (22-31, 13′), με τον Χόρτον Τάκερ να είναι το μοναδικό τους άλυτο πρόβλημα. Ο Γουόκαπ έκλεψε μία μπάλα στο κέντρο του γηπέδου για να γράψει το 30-37, με το δεύτερο rotation να στέκεται καλά στο παρκέ, αλλά τον Χόρτον Τάκερ να το παίρνει πάνω του και να κλείνει τη διαφορά στον πόντο (36-37, 19′), παρά τα 0/11 τρίποντα της Φενέρ.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες, με τον Βεζένκοβ να δίνει… ανάσα στον Ολυμπιακό με ένα μεγάλο σουτ (43-46, 24′). Η Φενέρ ξεκίνησε να βρίσκει το χέρι της αλλά ο Ολυμπιακός άντεχε στα λεπτά που ο Χολ βρισκόταν στο παρκέ και διατηρήθηκε μπροστά με 56-60 (28′) μετά το τρίποντο και τη δημιουργία του Φουρνιέ.

Ο Γάλλος πήρε ευθύνες πάνω που τον χρειαζόταν ο Ολυμπιακός (64-66, 32′) και μετά το 4ο φάουλ του Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν σε small ball με Πίτερς. Αλλά το καλάθι και φάουλ του Μπόστον Τζ., μετά από 2-3 κακές επιλογές του Ολυμπιακού, έδωσε αέρα τεσσάρων (70-66, 34′). Αυτός πήρε από το χέρι τη Φενέρ στο σημείο εκείνο, με τον Μπόλντγουϊν να πετυχαίνει ένα μεγάλο σουτ (75-70, 36′). Ακολούθησε αυτό του Μέλι ως απάντηση στα σουτ του Φουρνιέ (80-73, 37′), με τον Χολ να επιστρέφει.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπρεπε να κυνηγήσουν από το -9 στο τελευταίο δίλεπτο, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο με τη Φενέρ να βάζει 10 τρίποντα και να «καθαρίζει» το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80

