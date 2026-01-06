Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη στο Παρίσι μια δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διαβεβαίωσης, υποστηρίζοντας την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, καλύπτοντας ουρανό και θάλασσες και ενισχύοντας τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.