Το ρητό «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού» φαίνεται πως δεν βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των S-400 στην Τουρκία.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την απόφαση που τίναξε στον αέρα τις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει έτοιμος να παραδεχτεί ότι η αγορά του ρωσικού συστήματος ήταν μια μάλλον ακριβή «τρύπα στο νερό».

Ο λόγος; Η σπουδή της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, αφού συνειδητοποίησε ότι χωρίς τα αμερικανικά stealth μαχητικά, η αεροπορική της ισχύς μένει καθηλωμένη στο παρελθόν.

Το «άβολο» τετ-α-τετ στο Τουρκμενιστάν

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το διπλωματικό παρασκήνιο, το ζήτημα της «επιστροφής» των πυραύλων τέθηκε ευθέως από τον Τούρκο πρόεδρο στον Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Άγκυρα ποντάρει τώρα στον ρόλο της ως «μεσολαβητής» στον πόλεμο της Ουκρανίας, ελπίζοντας ότι η Μόσχα θα δείξει κατανόηση και θα δεχτεί πίσω το υλικό χωρίς να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιλέγει την τακτική της διάψευσης, αρνούμενο ότι τέθηκε τέτοιο αίτημα, ενώ και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προτιμά τη σιωπή. Ωστόσο, η πίεση από την Ουάσινγκτον δεν αφήνει περιθώρια για μισόλογα. Η τύχη των ρωσικών πυραύλων βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Σεπτέμβριο στον Λευκό Οίκο.

Το χρονοδιάγραμμα της «απελευθέρωσης»

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, η λύση στο σίριαλ των S-400 μπορεί να έρθει μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Η στρατηγική είναι σαφής: η Τουρκία ξεφορτώνεται τη ρωσική τεχνολογία και ως αντάλλαγμα οι ΗΠΑ αίρουν τις κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, ανοίγοντας τον δρόμο για τα F-35.

Μάλιστα, υψηλόβαθμος Τούρκος διπλωμάτης, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της κρισιμότητας των συνομιλιών, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί θα αποτελούν παρελθόν εντός του 2026.

Μια ιστορία απογοήτευσης και… Patriots

Για να καταλάβει κανείς πώς φτάσαμε εδώ, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή Ομπάμα. Η τότε άρνηση των ΗΠΑ να πουλήσουν τους Patriot στην Άγκυρα με τους όρους που εκείνη απαιτούσε, σε συνδυασμό με το κλίμα καχυποψίας μετά το πραξικόπημα του 2016, έσπρωξε τον Ερντογάν στην αγκαλιά της Ρωσίας.

Αυτή η «κίνηση εντυπωσιασμού» όμως, αποδείχθηκε στρατηγική παγίδα. Σήμερα, η Τουρκία ανακαλύπτει ότι το «πείσμα» της την άφησε εκτός της νέας γενιάς αεροπορικής τεχνολογίας, αναγκάζοντάς την τώρα να κάνει μια θεαματική κυβίστηση για να διορθώσει τα σπασμένα μιας δεκαετίας.