Νευρικά κινήθηκαν σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών, ενώ το δολάριο έφτασε σε υψηλό ενός μήνα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για τη σημερινή ανακοίνωση των στοιχείων απασχόλησης για την αμερικανική οικονομία και για μια πιθανή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντική ήταν και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει την ανοδική του πορεία για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών μετοχών αυξήθηκαν κατά 0,4% και ο S&P 500 δεν μεταβλήθηκε.

Οι υποβόσκουσες γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο ενίσχυσαν τις τιμές του πετρελαίου και τις μετοχές του αμυντικού κλάδου, με τις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές να σημειώνουν νέο υψηλό, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Μεγάλο μέρος της προσοχής την Παρασκευή θα στραφεί, σύμφωνα με το Reuters, στην πιθανή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς. Μια ακύρωση των δασμών θα μπορούσε να επηρεάσει τα κυβερνητικά έσοδα, ωθώντας τις αποδόσεις των ομολόγων υψηλότερα και πυροδοτώντας νέα κύματα μεταβλητότητας στις αγορές.

Προς το παρόν, οι επενδυτές φαίνονται να είναι απρόθυμοι, σύμφωνα με το Reuters, να τοποθετηθούν πριν από τα γεγονότα που αναμένεται πως θα κινήσουν τις αγορές, με τον ευρύτερο δείκτη μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI να σημειώνει πτώση 0,3% στις πρώτες συναλλαγές.

Ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στη Capital.com, δήλωσε ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι το «πραγματικό αίνιγμα» (wildcard) για τις αγορές, σημειώνοντας ότι εάν τα δικαστήρια απορρίψουν τους δασμούς των ΗΠΑ, αυτό θα έδινε μεγάλη ώθηση στο επενδυτικό συναίσθημα. «Ένας περιορισμός μπορεί να είναι ότι ακόμη και αν οι δασμοί κριθούν παράνομοι, η κυβέρνηση Τραμπ είναι απίθανο να υποχωρήσει και θα αναζητήσει άλλους τρόπους για να διατηρήσει τις επιβαρύνσεις».