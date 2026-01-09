Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται για δεύτερη διαδοχική ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, σημειώνοντας κέρδη για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς η αγορά έχει επηρεαστεί από την αβεβαιότητα σχετικά με τις εξαγωγές της Βενεζουέλας και από τις κλιμακούμενες αναταραχές στο Ιράν, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παραγωγή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 44 σεντ, ή 0,71%, φτάνοντας τα 62,43 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες ώρες της Παρασκευής, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κέρδισε 39 σεντ, ή 0,68%, φτάνοντας τα 58,15 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα ελέγξει τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας της Νότιας Αμερικής. Η πολιτική αναταραχή στο Ιράν και οι ανησυχίες για ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου Ρωσίας‑Ουκρανίας που θα στοχεύσει ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου έχουν επίσης ενισχύσει τις ανησυχίες για την προσφορά.

«Η άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών σε σχέση με τις προηγούμενες μειωμένες πωλήσεις», δήλωσε η Τίνα Τενγκ, στρατηγικός αναλυτής της Moomoo ANZ.

Μεγάλες εταιρείες πετρελαίου όπως η Chevron, καθώς και διεθνείς εμπορικοί οίκοι όπως η Vitol και η Trafigura, ανταγωνίζονται σλυμφωνα με το Reuters, για συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ έχει απαιτήσει από τη Βενεζουέλα πλήρη πρόσβαση στον πετρελαϊκό της τομέα, λίγες ημέρες αφότου συνελήφθη ο Μαδούρο, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον θα ελέγχει τις πωλήσεις και τα έσοδα της χώρας επ’ αόριστον.