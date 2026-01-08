Ακόμη και το απόγευμα του Σαββάτου, εστίες φωτιάς συνέχιζαν να καπνίζουν σε περιοχές του Καράκας. Κάτοικοι σε όλη την πόλη, σοκαρισμένοι και ανήσυχοι, κατέκλυζαν σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων, προμηθευόμενοι τρόφιμα και βενζίνη ενόψει ενός αβέβαιου μέλλοντος. Παντού αιωρούνταν το ίδιο ερώτημα, βαρύ σαν τον καπνό που σκέπαζε ακόμη την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας: τι ακολουθεί;

Ύστερα από μήνες στρατιωτικής κινητοποίησης, φονικών πληγμάτων στη θάλασσα και την απειλή χερσαίου πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποίησαν τις απειλές τους και επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα με μια αιφνιδιαστική νυχτερινή επιχείρηση, η οποία κατέληξε με τον Νικολάς Μαδούρο σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, 48 ώρες αργότερα, ελάχιστα φάνηκαν να έχουν αλλάξει στο Καράκας: ο στενός κύκλος του Μαδούρο παρέμενε στη θέση του, οι κρατικοί θεσμοί συνέχιζαν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους και οι δρόμοι ήταν ήρεμοι, αν και τεταμένοι, ενώ οι αρχές καλούσαν τους πολίτες να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian.

Αν αυτό συνιστά αλλαγή καθεστώτος, πρόκειται για μια παράδοξη εκδοχή της, που αφήνει το ίδιο το καθεστώς ουσιαστικά άθικτο και γεννά ένα πιο επιτακτικό ερώτημα από το «τι έπεται»: τι ακριβώς συνέβη; Πολλά παραμένουν εικασίες. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, ύστερα από πάνω από μία δεκαετία σφιχτής συνοχής γύρω από τον Μαδούρο, ο στενός του κύκλος ενδέχεται να έκρινε πως θα ήταν καλύτερα χωρίς αυτόν και να κατέληξε σε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ: τον Μαδούρο σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της εξουσίας.

Στις πρώτες στιγμές μιας ξένης στρατιωτικής επέμβασης, οι αποδείξεις είναι συχνά έμμεσες. Ωστόσο, εδώ οι συνθήκες αφηγούνται μια ισχυρή ιστορία. Πρώτα απ’ όλα, η ίδια η επιδρομή. Οι αμερικανικές δυνάμεις, μυστικές και συμβατικές, διαθέτουν αναμφισβήτητη υπεροχή έναντι του στρατιωτικού μηχανισμού της Βενεζουέλας, ο οποίος εδώ και χρόνια στηρίζεται περισσότερο σε ασύμμετρες τακτικές παρά σε μετωπική σύγκρουση. Παρ’ όλα αυτά, η παντελής απουσία έστω και στοιχειώδους οργανωμένης αντίστασης σε μια επιχείρηση που περιλάμβανε πολλαπλά αεροσκάφη χαμηλής πτήσης να διασχίζουν για περισσότερες από δύο ώρες τον βαριά προστατευόμενο εναέριο χώρο, προκαλεί ερωτήματα όχι μόνο για ενδεχόμενη πρότερη γνώση της επίθεσης από τον στρατό της Βενεζουέλας, αλλά και για εντολές αδράνειας προς το μεγαλύτερο μέρος των ενόπλων δυνάμεων.

Ακολούθησε η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναλάβουν τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας και να «διοικήσουν» τη χώρα ήταν από μόνες τους εντυπωσιακές. Ακόμη πιο σοκαριστική, ωστόσο, ήταν η αναφορά του ότι η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση της εφόσον «κάνει αυτό που θέλουμε». Την ίδια στιγμή, η εξόριστη αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, με επικεφαλής τη βραβευμένη με Νόμπελ Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παραμερίστηκε συνοπτικά, παρά τις προσπάθειές της να παρουσιαστεί ως έτοιμη εναλλακτική κυβέρνηση και παρά την αφιέρωση του βραβείου ειρήνης της στον Τραμπ. «Δεν έχει τον σεβασμό» της χώρας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πιθανότερο είναι, για τον Τραμπ, η Ματσάδο να μην είχε τον σεβασμό εκείνων που πραγματικά μετρούν σε μια μετάβαση: τον στρατό, την αστυνομία και τους θεσμούς. Κρίσιμες αποδεικνύονται εδώ οι δηλώσεις της ίδιας της Ροντρίγκες. Αν και αρχικά, το Σάββατο, υιοθέτησε σκληρή στάση, ζητώντας την άμεση επιστροφή του Μαδούρο και δηλώνοντας ότι παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, την Κυριακή εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. Το πρωί της Δευτέρας, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας που την όριζε επόμενη στη διαδοχή, ενόψει της απαγωγής και της απίθανης επιστροφής του Μαδούρο και περιβαλλόμενη από τον πρώην στενό του κύκλο και τη νεοσυσταθείσα Εθνοσυνέλευση, ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας.

Η ταχύτητα και η απρόσκοπτη μετάβαση στη μετά-Μαδούρο εποχή, ιδίως μετά από μια βίαιη στρατιωτική επίθεση, μοιάζουν κάτι παραπάνω από εξαιρετικές. Φαίνονται υπολογισμένες, αν ληφθούν υπόψη τα κίνητρα και οι ατζέντες των βασικών παικτών. Κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης Μαδούρο διέθεταν ουσιαστικά ένα μόνο χαρτί απέναντι στην αυξανόμενη πίεση της κυβέρνησης Τραμπ: ότι μόνο αυτοί μπορούσαν να εγγυηθούν τη σταθερότητα σε ένα μεταβατικό πλαίσιο. Ως υπουργός Άμυνας, ο Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες ελέγχει τον στρατό και τα εκτεταμένα οικονομικά του συμφέροντα, ως υπουργός Εσωτερικών, ο Ντιοσδάδο Καμπέγιο μπορεί να συγκρατήσει την αστυνομία και τις παραστρατιωτικές ομάδες colectivos, ως πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο Χόρχε Ροντρίγκες διασφαλίζει τη νομοθετική εξουσία και ως πρώην επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA, η Ροντρίγκες μπορεί να διαχειριστεί άμεσα τον πετρελαϊκό τομέα.

Με αυτό το πλέγμα θεσμικού και εξωθεσμικού ελέγχου, το εναλλακτικό σενάριο, μια πλήρης αλλαγή καθεστώτος με την αντιπολίτευση να εγκαθίσταται στην εξουσία μέσω ξένης στρατιωτικής επέμβασης θα οδηγούσε σε χάος που οι ΗΠΑ θα έπρεπε να διαχειριστούν ως δύναμη κατοχής. Παρά τη διάχυτη αποδοκιμασία του Μαδούρο, αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος θα αποτελούσαν εύκολους στόχους για αντάρτικα τμήματα του στρατού, της αστυνομίας, των colectivos και εθνικιστικών ομάδων, την ώρα που μια αντιπολίτευση επί χρόνια στην εξορία θα επιχειρούσε να ξαναχτίσει το κράτος από το μηδέν. Ένα τέτοιο τέλμα θα αποξένωνε μεγάλο μέρος της βάσης MAGA του Τραμπ.

Σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της εξουσίας, η Ντέλσι Ροντρίγκες και άλλοι προσέφεραν τελικά στον Τραμπ δύο πολύτιμα λάφυρα: το πετρέλαιο και τον Μαδούρο. Τα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, βρίσκονταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο του Τραμπ, ιδιαίτερα καθώς η απόρριψη της κλιματικής κρίσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενίσχυε την προσήλωσή του στα ορυκτά καύσιμα. Ο ίδιος ο Μαδούρο είχε προσφέρει σημαντικές παραχωρήσεις σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, υπό τον όρο να παραμείνει στην εξουσία. Όμως, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ κλιμάκωνε τη ρητορική της χαρακτηρίζοντάς τον επικεφαλής ενός πολυεθνικού «ναρκο-τρομοκρατικού» καρτέλ, μια συμφωνία μαζί του κατέστη πολιτικά αδύνατη, ανοίγοντας τον δρόμο για άλλους στον περίγυρό του.

Ο Μαδούρο αποτέλεσε ιδιαίτερα ελκυστικό και αναγκαίο τρόπαιο και για άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επεδίωκε μια θεαματική επίδειξη αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, ενώ οι επιθέσεις σε φερόμενα ως ναρκοπλοία δεν αρκούσαν. Μια τηλεοπτική επιχείρηση ειδικών δυνάμεων προσέφερε την ευκαιρία προβολής της ισχύος των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κέρδιζε τη διακοπή της τελευταίας πηγής υλικής στήριξης της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Κούβας, φέρνοντας πιο κοντά το όραμά του για αλλαγή καθεστώτος στο νησί.

Παρά την πιθανή εκ των προτέρων σύμπραξη Ουάσιγκτον και Καράκας, το μέλλον παραμένει γεμάτο κινδύνους. Η κυβέρνηση Ροντρίγκες καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συμμόρφωση με τις επιταγές της κυβέρνησης Τραμπ και στη διατήρηση των συμβόλων ανεξαρτησίας και αντιιμπεριαλισμού που χαρακτήρισαν τις κυβερνήσεις της Βενεζουέλας τα τελευταία 26 χρόνια, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται ανοιχτά των ακτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ιδεολογία είχε εδώ και καιρό υποχωρήσει πίσω από τον πραγματισμό, αυτή η συμφωνία ενδέχεται να αποδειχθεί λιγότερο δύσκολη, ιδίως καθώς και ο Τραμπ αντιμετωπίζει περιορισμούς στη δυνατότητά του να επιβάλει πλήρως τη θέλησή του.

Προς το παρόν, ο καπνός από την επίθεση του Σαββάτου έχει διαλυθεί πάνω από το Καράκας. Οι μηχανορραφίες, όμως, πίσω από αυτή τη δραματική στιγμή της παγκόσμιας πολιτικής παραμένουν καλυμμένες από σκοτεινό πέπλο. Και μέσα σε αυτή την ομίχλη, για εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, τους Βενεζουελάνους εντός και εκτός της χώρας, η τραγωδία μιας πατρίδας βυθισμένης σε μια φαινομενικά ατέρμονη κρίση δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης.