Σε δηλώσεις που προκαλούν νέα ερωτήματα για τη μελλοντική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ασαφής ως προς τη χρονική διάρκεια της αμερικανικής επιτήρησης της χώρας, υπογραμμίζοντας πως οι εξελίξεις θα κριθούν με την πάροδο του χρόνου. Οι τοποθετήσεις του περιλαμβάνονται σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τους New York Times.

Όταν ρωτήθηκε αν η παρουσία αυτή θα διαρκέσει λίγους μήνες ή και περισσότερο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μακροχρόνιας εμπλοκής.

Αναφερόμενος στις προθέσεις της Ουάσινγκτον για τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ τόνισε: «Θα την ανοικοδομήσουμε με πολύ κερδοφόρο τρόπο», συμπληρώνοντας πως «θα χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και θα παίρνουμε πετρέλαιο. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου και θα δίνουμε χρήματα στη Βενεζουέλα, τα οποία έχει απελπιστική ανάγκη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας βρίσκονται σε καλό επίπεδο, λέγοντας πως οι ΗΠΑ «τα πηγαίνουν πολύ καλά» με την κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, σύμφωνα πάντα με την αμερικανική εφημερίδα.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές, Τρίτη, ο Τραμπ είχε παρουσιάσει σχέδιο για τη διύλιση και πώληση έως και 50 εκατομμυρίων βαρελιών βενεζουελανικού πετρελαίου, τα οποία παραμένουν αδιάθετα λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη μία ένδειξη στενού συντονισμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής επιδρομής το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Μας δίνουν όλα όσα αισθανόμαστε πως είναι απαραίτητα», ανέφερε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη βενεζουελανή κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι από την αμερικανική επίθεση του Σαββάτου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του Μαδούρο, έχασαν τη ζωή τους 100 άνθρωποι.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το Καράκας δεν είχε δώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν δημοσιοποιήσει κατάλογο με 23 ονόματα νεκρών στρατιωτικών. Βενεζουελανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι αρκετά μέλη της προσωπικής φρουράς του Μαδούρο σκοτώθηκαν «εν ψυχρώ», ενώ η Κούβα ανακοίνωσε ότι 32 μέλη των δικών της ενόπλων δυνάμεων και υπηρεσιών πληροφοριών, που βρίσκονταν στη Βενεζουέλα, έπεσαν νεκρά.

Σύμφωνα με τον Καμπέγιο, η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί του, τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την επιδρομή, ενώ ο ίδιος ο Μαδούρο υπέστη τραυματισμό στο πόδι.

Τέλος, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη, την κήρυξη εβδομαδιαίου εθνικού πένθους, στη μνήμη των μελών των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.