Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και διαρκούν έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Με αυτή την αφορμή η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματα που έχουν κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: