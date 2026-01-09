Με την κατάθεση του πρώην τεχνικού διευθυντή της εταιρείας Krikel, Σωτήρη Ντάλα, συνεχίστηκε, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Η αξιοπιστία του μάρτυρα, ο οποίος φέρεται ως στενός συνεργάτης κατηγορούμενου επιχειρηματία, αμφισβητήθηκε με τον πρόεδρο, μάλιστα, του δικαστηρίου να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο της διαβίβασης των πρακτικών στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνηθεί για το αδίκημα της ψευδορκίας.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Ντάλας, ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν από το δικαστήριο καθώς κρίθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σημαντική η μαρτυρία του, υποστήριξε ότι η εταιρεία στην οποία εργαζόταν δεν είχε καμία σχέση με το κατασκοπευτικό λογισμικό, υπογραμμίζοντας πως είχε αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος Tetra, το οποίο έγινε δωρεά στο ελληνικό δημόσιο.

Αρνήθηκε δε ότι το εταιρικό όχημά του απεικονίζεται σε φωτογραφία στο πάρκινγκ των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ, υποστηρίζοντας πως «τον περισσότερο καιρό εκείνη την περίοδο ήμουν στην επαρχία».

Παράλληλα, ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας δεν συνδέεται με την επίμαχη εταιρεία, σημειώνοντας πως διατηρούν φιλική σχέση καθώς είχαν γνωριστεί το 2013 και στη συνέχεια συνεργάστηκαν σε άλλη εταιρεία. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί υπήρξε συνάντηση στο σπίτι του κατηγορούμενου αφού, όπως λέει, δεν είχε σχέση με την εταιρεία, ο μάρτυρας επέμεινε πως «Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί».

Ο μάρτυρας, απαντώντας σε «βροχή» ερωτήσεων που δέχτηκε από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και το δικαστήριο, υποστήριξε πως δεν υπάρχει… μονοσήμαντη απάντηση για τη σχέση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με την Krikel. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως όταν χρειάστηκε leasing η εταιρεία, εκείνος απευθύνθηκε στον επιχειρηματία γιατί αυτόν… γνώριζε.

«Δεν ήσασταν απόλυτα ειλικρινής σήμερα, λυπάμαι για αυτό, θα εκτιμηθεί η κατάθεσή σας μαζί με τα άλλα στοιχεία και μπορεί να διαβιβαστεί η δικογραφία να ξέρετε» ήταν το σχόλιο του προέδρου μόλις ολοκληρώθηκε η κατάθεση του μάρτυρα.