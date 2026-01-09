Με απόφαση που υπέγραψε χθες η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Όπως αναφέρει η κ. Κεραμέως σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει πλέον το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν και ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Υπουργός Εργασίας επισημαίνει επίσης ότι: «Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση των συλλογικών ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, πολλές περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους».