Τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στη Συρία κατέγραψε η κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου στο Χαλέπι, όταν ένα τανκ του συριακού στρατού κινήθηκε απευθείας προς τον δημοσιογράφο που βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση από το μέτωπο των συγκρούσεων.

Ο ρεπόρτερ του Syria TV, Αμμάμ Μαρτζάν, μετέδιδε τις εξελίξεις από την περιοχή, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), όταν το στρατιωτικό όχημα εμφανίστηκε στο πλάνο και έπεσε επάνω του.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν, ο δημοσιογράφος φαίνεται να αιφνιδιάζεται, ενώ το τανκ τον χτυπά και τον ρίχνει με δύναμη στο έδαφος. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός, καθώς η πρώτη εικόνα δημιούργησε την εντύπωση ότι είχε παρασυρθεί κάτω από τις ερπύστριες.

Οι κραυγές πόνου και η αναστάτωση του συνεργείου αποτύπωσαν τη σφοδρότητα της στιγμής, με το περιστατικό να κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων μέσα σε λίγα λεπτά.

A Syrian Army tank accidentally ran over Syria TV correspondent Ammar Marjan while he was covering events in Aleppo.



He survived the incident with minor injuries. pic.twitter.com/p9c9GEnjCB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν λίγο αργότερα, ο Αμμάμ Μαρτζάν στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός. Από την πρόσκρουση εκτοξεύθηκε προς ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο απορρόφησε μεγάλο μέρος της δύναμης, ενώ το τανκ ακινητοποιήθηκε πριν προκληθεί σοβαρότερος τραυματισμός.