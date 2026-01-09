Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όταν πράκτορες της αμερικανικής Συνοριοφυλακής άνοιξαν πυρ έξω από νοσοκομείο, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Το περιστατικό συνέβη μόλις μία ημέρα μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό γυναίκας από αξιωματικό της ICE στη Μινεάπολη, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Πόρτλαντ (PPB), δύο άτομα νοσηλεύονται μετά από πυροβολισμό στον οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες. Οι αρχές ανέφεραν ότι, μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει επισήμως διευκρινιστεί.

Η αστυνομία κλήθηκε αρχικά για αναφορές πυροβολισμών έξω από το νοσοκομείο Adventist, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ένας τραυματισμένος άνδρας είχε καλέσει τις Αρχές ζητώντας βοήθεια περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα και μία γυναίκα με εμφανή τραύματα από πυροβολισμό, τοποθέτησαν αιμοστατικό ιμάντα και κάλεσαν ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι και οι δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Τι λένε οι ομοσπονδιακές αρχές για τον πυροβολισμό

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι πράκτορες της Συνοριοφυλακής σταμάτησαν όχημα στο πλαίσιο αναζήτησης άνδρα που θεωρούσαν παράτυπο μετανάστη και φερόμενο μέλος βενεζουελανικής συμμορίας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πράκτορες άνοιξαν πυρ όταν ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να τους παρασύρει. Όπως ανέφερε, ένας πράκτορας πυροβόλησε «σε αυτοάμυνα», φοβούμενος για τη ζωή του. Ο οδηγός στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο μαζί με τη συνοδηγό.

Ηχογραφημένο υλικό από το κέντρο άμεσης βοήθειας, που εξασφάλισε το FOX 12 Oregon, αναφέρει ότι ο άνδρας είχε δεχθεί δύο σφαίρες στο χέρι, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε στο στήθος.

Σφοδρές αντιδράσεις από τοπικούς αξιωματούχους

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «υπήρχε μια εποχή που μπορούσαμε να εμπιστευτούμε τις δηλώσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης – αυτή η εποχή έχει περάσει». Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπομπ Ντέι, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ομοσπονδιακή υπόθεση και ότι την έρευνα έχει αναλάβει το FBI.

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Μαξίν Ντέξτερ, η οποία είναι και γιατρός, δήλωσε ότι και οι δύο τραυματίες είναι ζωντανοί, χωρίς να είναι γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Ζήτησε επίσης την άμεση αποχώρηση της ICE από την πόλη.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, μετά τον πυροβολισμό και τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE, γεγονός που προκάλεσε οργή και φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο Πόρτλαντ, περίπου 100 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο δημαρχείο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Καταργήστε την ICE», ενώ μικρότερη ομάδα επέστρεψε στις εγκαταστάσεις της ICE στο νότιο Πόρτλαντ. Η αστυνομία προχώρησε σε επέμβαση, πραγματοποιώντας έξι συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, το FBI ανέλαβε και την έρευνα για τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Γκουντ στη Μινεάπολη, αφαιρώντας την υπόθεση από τις πολιτειακές αρχές, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι η Πολιτεία πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην έρευνα. Παρά τις αντιδράσεις και το οπτικό υλικό μαρτύρων που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα, κατηγορώντας τη Γκουντ για «πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας».