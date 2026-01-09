Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας του, ένας 26χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Ο νεαρός κατηγορείται, μαζί με ακόμη οκτώ άτομα, για την υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Την ίδια ώρα, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με τη σύμφωνη γνώμη των δικαστικών αρχών. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Οι τέσσερις άνδρες οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας που έλαβε η Αστυνομία, καθώς έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί συγγενικά πρόσωπα και φίλοι του 31χρονου θύματος.

Παράλληλα, ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση παρουσιάστηκε σήμερα αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγορουμένων που εξακολουθούν να καταζητούνται.