Κατηγορούνται μετά από καταγγελία 16χρονης ότι της επιτέθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη είναι τέσσερις ανήλικες οι οποίες συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από καταγγελία 16χρονης ότι της επιτέθηκαν.

Σε βάρος των κοριτσιών 13 και 14 ετών ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου είναι και οι γονείς των κοριτσιών που, επίσης, συνελήφθησαν.

Τόσο οι ανήλικες όσο και οι γονείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Η 16χρονη φέρεται να έχει καταγγείλει ότι δέχτηκε επίθεση από τις ανήλικες οι οποίες την τραυμάτισαν, το μεσημέρι της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.