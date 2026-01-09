Σε εξάσκηση χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία οδήγησαν στην άμεση απόκτηση 689.860.498 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Alpha Bank, προχώρησε σήμερα η UniCredit. Το ποσοστό της διαμορφώνεται σε 29,796% επί του συνόλου δικαιωμάτων της Alpha Bank.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της UniCredit σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, υπό την αίρεση, στην τελευταία περίπτωση, της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, αυτή δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 52.612.834 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 2,272% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι και υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού η UniCredit S.p.A. δεν θα έχει οποιαδήποτε επιρροή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά απορρέουν από τις υποκείμενες στα εν λόγω χρηματοοικονομικά παράγωγα, μετοχές.