Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφερόταν στο σενάριο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Απαντώντας σε ανάρτηση χρήστη της πλατφόρμας Χ, έγραψε τα εξής:

«Θες την γνώμη μου @skopimios?

Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.

Ποιος Κύρτσος; που τον θυμήθηκες αυτόν;

Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .

Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα.

Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.

Ο ένας χειρότερος από τον άλλο.

Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους.

Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;».