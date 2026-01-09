Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφερόταν στο σενάριο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.
Απαντώντας σε ανάρτηση χρήστη της πλατφόρμας Χ, έγραψε τα εξής:
«Θες την γνώμη μου @skopimios?
Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.
Ποιος Κύρτσος; που τον θυμήθηκες αυτόν;
Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .
Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα.
Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.
Ο ένας χειρότερος από τον άλλο.
Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους.
Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;».