Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο πρώτο του παιχνίδι πρωταθλήματος για το 2026, απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι, καθώς αποφάσισε να τους προφυλάξει και να τους αφήσει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση.

Παράλληλα, εκτός δράσης παραμένει και ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση στο χέρι και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Στο ίδιο καθεστώς βρίσκεται και ο Χρήστος Μουζακίτης, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση και δεν είναι βέβαιο αν θα είναι διαθέσιμος.

Την ίδια ώρα, οι απουσίες των «ερυθρόλευκων» συμπληρώνονται από τους Μπρούνο Ονιμαέτσι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί, οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνίζονται στο Copa Africa και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στις υποχρεώσεις της ομάδας.