Ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τον Γιώργο Παπαδάκη στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20ή αγωνιστική της Euroleague και έπαιξε βίντεο προς τιμήν του στα μάτριξ του Telekom Center Athens.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και ο ξαφνικός θάνατός του βύθισε στο πένθος και την οικογένεια του “τριφυλλιού”, με την ΚΑΕ να κάνει ειδική αφιέρωση στη μνήμη του.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Telekom Center Athens, ένα βίντεο για τον εμβληματικό δημοσιογράφο συγκίνησε όλο τον κόσμο στις κερκίδες των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Ο Παπαδάκης πέθανε σε ηλικία 74 ετών, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μετά από έμφραγμα.