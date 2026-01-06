Έφυγε από τη ζωή αργά τη Δευτέρα σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, η οποία είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, αλλά και σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά προβλήματα με την υγεία της.

Σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, γράφει:

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, τη δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρό μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσά μας. Το πέρασμά της από τη θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματα για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας.

Η Τόνια Καζιάνη υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη που έφυγε από τη ζωή το 2019. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» (1970) και συμπρωταγωνίστησαν στη δημοφιλή σειρά της δημόσιας τηλεόρασης «Άγνωστος Πόλεμος».

Απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία, η οποία δεν ασχολήθηκε με τον χώρο της υποκριτικής.

Η πρώτη εμφάνιση της Τόνιας Καζιάνη στον κινηματογράφο ήταν το 1966 στην ταινία «Πέντε χιλιάδες ψέμματα».

Στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου

Οι περισσότερες κινηματογραφικές της συμμετοχές σημειώνονται τη δεκαετία του ’70, σε φιλμ που άφησαν το δικό τους στίγμα, όπως τα «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου, και «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον γόη Κώστα Πρέκα.

Το 1972 έπαιξε στον «Μάγκα με το τρίκυκλο» ενώ το 1977 στην ταινία «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται».

Συνεχής ήταν η παρουσία της σε θεατρικές παραστάσεις τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80.

Τα επόμενα χρόνια η Τόνια Καζιάνη εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Φόνος χωρίς ταυτότητα», το «Θανάσιμο δίλημμα» και το «Καλημέρα ζωή». Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2007 στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1.

Οι ταινίες που έπαιξε

Ο αδέξιος εραστής (1985)

Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται (1977) [Ριρή Καλαντζή-Κόλα]

Τα χρόνια της οργής (1973)

Ο μάγκας με το τρίκυκλο (1972) [Τόνια Μαρκέζη]

Ο επαναστάτης ποπολάρος (1971) [Τερέζα]

Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά (1971) [Μαργαρίτα]

Διακοπές στην Κύπρο μας (1971)

Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα (1970)

Τρελά κορίτσια απίθανα αγόρια 1970 [Τάμμυ]