Τραγωδία σημειώθηκε με ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά για την περίοδο των εορτών, καθώς η σύζυγος πέθανε, ενώ ο άνδρας διασωληνώθηκε.

Πιο αναλυτικά, το ζευγάρι πήγε για διακοπές μαζί με ένα γκρουπ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η γυναίκα εμφάνισε έντονο βήχα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με τον γιατρό να χορηγεί ένα σιρόπι.

Χωρίς να έχει βελτιωθεί η κατάστασή της, επέλεξε να μην ακολουθήσει το υπόλοιπο γκρουπ σε μία εκδρομή που θα πήγαιναν αλλά να ξεκουραστεί στο ξενοδοχείο, ανέφερε το Live News.

Όταν ο σύζυγός της επέστρεψε από την εκδρομή όμως, τη βρήκε να έχει φουσκάλες σε όλο της το σώμα. Τότε την πήγε κατευθείαν σε ένα ακριβό ιδιωτικό νοσοκομείο του Παναμά, όπου διασωληνώθηκε. Της συνταγογραφήθηκε αγωγή για γρίπη Α, ωστόσο, λίγο αργότερα πέθανε.

Ο σύζυγός της παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής. Με υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της κατάστασής του, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

«Στο γκρουπ ήταν κάποια άτομα που φορούσαν μάσκα. Τη γυναίκα την πόναγε το κεφάλι της, την επόμενη έκανε κρίση βήχα. Ήρθε γιατρός, της είπε να πάρει σιρόπι και πήρε. Την επόμενη, την βρήκε ο άντρας της με φουσκάλες. Την πήγε στο νοσοκομείο και την επόμενη μέρα πέθανε».