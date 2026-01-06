Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, σκοτώθηκαν από τότε που άρχισε το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.
“Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες”, γράφει η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.
🚨 IRAN | BREAKING:— Shayan X (@ShayanX0) January 6, 2026
Massive protests erupted in Tehran’s Grand Bazaar area, where clashes broke out between anti-Islamist-regime, pro-@PahlaviReza protesters and agents of the Islamist regime. Make sure you share this widely and support the heroic uprising of the Iranian people. pic.twitter.com/hKiKKuW9mu