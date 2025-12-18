Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στις εξέδρες του ΟΑΚΑ δεν πέρασε απαρατήρητη κατά την αναμέτρηση Παναθηναϊκού – Χάποελ Τελ Αβίβ, με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών να παρακολουθεί το παιχνίδι από απόσταση αναπνοής από το παρκέ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν επέλεξε τα επίσημα θεωρεία του γηπέδου, αλλά κάθισε σε θέσεις χαμηλά, κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο γιος της, καθώς και άτομα από το στενό της περιβάλλον, με τα οποία εμφανίζεται συχνά σε δημόσιες εξόδους.

Πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ

Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο κλειστό του ΟΑΚΑ από την άφιξή της στην Ελλάδα. Η παρουσία της στο συγκεκριμένο παιχνίδι επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ένα άθλημα που φαίνεται να παρακολουθεί συστηματικά.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίζεται σε αγώνα ελληνικής ομάδας. Το προηγούμενο διάστημα είχε δώσει το «παρών» και σε αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μπάσκετ αποτελεί ένα από τα αθλήματα που παρακολουθεί με συνέπεια κατά τη θητεία της στη χώρα μας.