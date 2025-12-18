Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα κυρώσεις σε βάρος άλλων δύο δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνα για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του οποίου, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται στο στόχαστρο ενός εντάλματος σύλληψης που έχει εκδώσει το Δικαστήριο από τον Νοέμβριο του 2024.

Σε ένα δελτίο Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δικαιολόγησε αυτήν την απόφαση εξηγώντας κυρίως πως αυτοί οι δύο δικαστές είχαν πρόσφατα ψηφίσει, μαζί με την πλειοψηφία του Δικαστηρίου, υπέρ της απόρριψης ενός αιτήματος του Ισραήλ, το οποίο αμφισβητούσε την αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να διεξάγει έρευνα για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς.

«Δεν θα ανεχθούμε τις καταχρήσεις εξουσίας του ΔΠΔ, που παραβιάζουν την κυριαρχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ και θέτουν αδίκως Αμερικανούς και Ισραηλινούς υπηκόους υπό τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ», τόνισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ σκοπεύει να συνεχίσει να επιβάλει «συνέπειες» για αυτό που χαρακτηρίζει κατάχρηση εξουσίας του ΔΠΔ, συμπλήρωσε.

Οι δικαστές που βρέθηκαν στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων είναι οι Γκότσα Λορντκιπανίντζε, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Γεωργίας, και Ερντενεμπαλσούρεν Ντάμντιν, της Μογγολίας.

Από την πλευρά του, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ εναντίον των δύο δικαστών.

«Το ΔΠΔ απορρίπτει κατηγορηματικά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις», που ανακοινώθηκαν «σε βάρος των δικαστών Γκότσα Λορντκιπανίντζε (Γεωργία) και Ερντενεμπαλσούρεν Ντάμντιν (Μογγολία)», αναφέρει το Δικαστήριο της Χάγης σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι κυρώσεις απαγορεύουν στους δικαστές να εισέλθουν στις ΗΠΑ και «παγώνουν» κάθε οικονομική συναλλαγή ή συναλλαγή ακίνητης περιουσίας μαζί τους στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.