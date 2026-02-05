Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή τη λίστα που κατέθεσε στην UEFA με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες με τη Βικτόρια Πλζεν για την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» έπρεπε να καταθέσουν μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (5/2) τη λίστα και το έκαναν, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τους Αντίνο, Τεττέη και Ερνάντεθ, όχι όμως και τους Σισοκό, Κοντούρη και Ντέσερς.

Αναλυτικά οι 29 παίκτες που βρίσκονται στη λίστα είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Γείτονας, Καλοσκάμης, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.