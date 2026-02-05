Το Ιράν κλιμακώνει για άλλη μια φορά την ένταση στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο πλοίων κοντά στο νησί Φάρσι, τα οποία κατηγορούν ότι μετέφεραν λαθραία καύσιμα. Την ίδια ώρα, σκληρή ρητορική από πρώην κορυφαίο αξιωματούχο της Τεχεράνης ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιρανική φοιτητική ειδησεογραφική υπηρεσία ISNA, το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζει ότι στα δύο πλοία εντοπίστηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέρος οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου που δρούσε τους τελευταίους μήνες. Οι 15 αλλοδαποί ναυτικοί που επάνδρωναν τα σκάφη παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές του Ιράν, με τις ίδιες πηγές να μιλούν για στοχευμένη επιχείρηση που βασίστηκε σε παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών και ναυτικές επιχειρήσεις των IRGC.

Ναυτική ισχύς και μήνυμα του Ιράν

Η υπόθεση εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Ιράν να επιδείξει ότι ελέγχει de facto τις θαλάσσιες οδούς στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και ειδικότερα γύρω από τα στρατηγικά περάσματα. Οι Φρουροί της Επανάστασης εμφανίζουν τη σύλληψη των πλοίων όχι μόνο ως πλήγμα στο λαθρεμπόριο καυσίμων, αλλά και ως επίδειξη ισχύος απέναντι σε περιφερειακούς αντιπάλους και τις ΗΠΑ, που διατηρούν ισχυρή ναυτική παρουσία στην περιοχή.

Η παρουσία ταχύπλοων και άλλων σκαφών του IRGC στα στενά του Ορμούζ έχει επανειλημμένα προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με τη Δύση να κατηγορεί την Τεχεράνη για παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων. Στο ίδιο πλαίσιο, η προβολή επιχειρήσεων κατά «λαθρεμπόρων καυσίμων» λειτουργεί για την ιρανική ηγεσία και στο εσωτερικό, ως μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στην οικονομική εγκληματικότητα, σε μια περίοδο που οι κυρώσεις πιέζουν την οικονομία.

Ιράν: «Τα στενά του Ορμούζ θα είναι κόλαση για τις ΗΠΑ»

Σε ένα ακόμη πιο ηχηρό μήνυμα, ο Εζατολάχ Ζαργκαμί, πρώην υπουργός και πρώην επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης του Ιράν, προχώρησε σε απειλητικές δηλώσεις, τονίζοντας ότι «τα στενά του Ορμούζ θα είναι τόπος σφαγής και κόλαση». Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν θα αποδείξει πως τα στενά του Ορμούζ «ιστορικά ανήκουν» σε αυτό και υποβάθμισε τις κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι «το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί είναι να παίζουν μετακινώντας τα πλοία τους από το ένα σημείο στο άλλο», σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Οι δηλώσεις Ζαργκαμί, που αναπαράχθηκαν και μέσω κοινωνικών δικτύων, έρχονται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ενώ το Ιράν επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την επιρροή του μέσω των Φρουρών της Επανάστασης και των συμμάχων του στην περιοχή. Το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.