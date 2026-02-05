Νεκρός εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΕΜΑΚ μεσήλικας οδηγός που επιχείρησε να διασχίσει τη φουσκωμένη ιρλανδική διάβαση Ηφαίστου, βόρεια της Κομοτηνής, παρά τη σχετική απαγόρευση της Αστυνομίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Η σορός του παραμένει εντός του οχήματος, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο xronos.gr, το οποίο δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Είχε προηγηθεί επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος αγνοούνταν, καθώς το όχημά του είχε ακινητοποιηθεί μέσα στην ιρλανδική διάβαση.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αρχών από το προηγούμενο βράδυ να αποφεύγεται η διέλευση από φουσκωμένες ιρλανδικές διαβάσεις, ο οδηγός, για άγνωστο λόγο, επιχείρησε να περάσει από το σημείο.

Το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και καλύφθηκε πλήρως από τα ορμητικά νερά, ενώ οι συνθήκες στο σημείο κρίθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες ακόμη και για τους έμπειρους διασώστες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.