Οδηγός Ι.Χ. προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση στην περιοχή της Κομοτηνής. Από την Πυροσβεστική εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 55χρονος άνδρας αποπειράθηκε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή. Στην περιοχή έβρεχε δυνατά από τις πρωινές ώρες σήμερα.

Ο 55χρονος οδηγός, στην προσπάθειά του να διασχίσει τη διάβαση, φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη. Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο σημείο της διάβασης δυσκολεύτηκαν να επιχειρήσουν λόγω της στάθμης των νερών.

Στο σημείο είχαν σπεύσει και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο από τη διάβαση: