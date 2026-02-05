Πέθανε αιφνιδίως ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ραπτάκης «έφυγε» γύρω στις 18:30 το απόγευμα στο σπίτι του στη Γλυφάδα, προδομένος από την καρδιά του. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο, όπου ήταν ευρέως γνωστός για την επιρροή του στη διαμόρφωση της ελληνικής σκηνής διασκέδασης.

Ο Λάκης Ραπτάκης θεωρούνταν μορφή-σταθμός στο ελληνικό nightlife. Όπως σημειώνει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του, «άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη». Τη δεκαετία του 1980 και του 1990 βρέθηκε στο απόγειο της δραστηριότητάς του, φτάνοντας –σύμφωνα με συνεργάτες του– να ελέγχει έως και 46 μαγαζιά διασκέδασης, από νυχτερινά κέντρα μέχρι μπαρ και κλαμπ, όπως αναφέρει το npress.gr

Πέρα από την επιχειρηματική του πορεία, το όνομά του απασχόλησε συχνά τα μέσα και για την προσωπική του ζωή. Ιδιαίτερα γνωστός ήταν ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα την περίοδο 1998–2000, σχέση που έληξε με έντονη δημόσια αντιπαράθεση. Συγκεκριμένα η Βάνα Μπάρμπα είχε καταγγείλει ότι της επιτέθηκε έξω το σπίτι της, κάνοντας λόγο για ζήλια, καθώς εκείνη είχε τότε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή – μετέπειτα πατέρα της κόρης της. Από την άλλη ο Λάκης Ραπτάκης υποστήριζε πως της είχε δανείσει 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη διέψευδε.

Ο Ραπτάκης αφήνει πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στη βιομηχανία της διασκέδασης, έχοντας συνδεθεί με μια ολόκληρη εποχή της αθηναϊκής και θεσσαλονικιώτικης νύχτας,