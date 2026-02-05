Τρεις αλλαγές έκανε ο ΠΑΟΚ στη λίστα που δήλωσε στην UEFA με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες με τη Θέλτα για τα πλέι οφ πρόκρισης στους «16» του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τους Ισπανούς στη League Phase και θα τους συναντήσουν και στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16», με τρεις αλλαγές στη λίστα των παικτών.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε τους Ιβανούσετς, Τσάλοφ και Σάστρε, δηλώνοντας τους Ζαφείρη, Γερεμέγεφ και Σάντσες, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Αναλυτικά οι παίκτες που δήλωσε ο ΠΑΟΚ στην UEFA

Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β: Μπαταούλας , Χατσίδης , Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.