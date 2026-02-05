Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το 16ο μετάλλιό της σε μεγάλη διοργάνωση, με το χάλκινο που πήρε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συντρίβοντας με 15-8 την Ιταλία.
Η Ελλάδα είναι στην elite της Ευρώπης, είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις του πόλο και ακόμη μία απόδειξη ήρθε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου μετά το χάλκινο των ανδρών ακολούθησε αυτό των γυναικών.
Πρόκειται για το 16ο μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις για την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, η οποία είχε κατακτήσει το χάλκινο και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024, ενώ το 2025 είχε στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Αναλυτικά τα 16 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις
Χρυσά (5)
World League 2005
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2011
Europa Cup 2018
World Cup 2025
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2025
Ασημένια (5)
Ολυμπιακοί Αγώνες 2004
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2010
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2018
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022
Χάλκινα (6)
World League 2007
World League 2010
World League 2012
Μεσογειακοί Αγώνες 2018
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026