Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το 16ο μετάλλιό της σε μεγάλη διοργάνωση, με το χάλκινο που πήρε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συντρίβοντας με 15-8 την Ιταλία.

Η Ελλάδα είναι στην elite της Ευρώπης, είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις του πόλο και ακόμη μία απόδειξη ήρθε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου μετά το χάλκινο των ανδρών ακολούθησε αυτό των γυναικών.

Πρόκειται για το 16ο μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις για την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, η οποία είχε κατακτήσει το χάλκινο και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024, ενώ το 2025 είχε στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Αναλυτικά τα 16 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις

Χρυσά (5)

World League 2005

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2011

Europa Cup 2018

World Cup 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2010

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022

Χάλκινα (6)

World League 2007

World League 2010

World League 2012

Μεσογειακοί Αγώνες 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026