Το 2ο χάλκινο μετάλλιο και 6ο γενικά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατέκτησε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, η οποία συνέτριψε με 15-8 την Ιταλία στον μικρό τελικό.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελλάδα πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με στόχο να κατακτήσει και εκεί το χρυσό μετάλλιο και με τις εμφανίσεις της έδειχνε έτοιμη να το πετύχει. Στον ημιτελικό, όμως, ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την Ουγγαρία, οπότε αναγκάστηκε να παίξει στον μικρό τελικό.

Εκεί, κόντρα στην Ιταλία την οποία είχε νικήσει με 15-10 στην πρεμιέρα της β’ φάσης της διοργάνωσης, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κυριάρχησε από το ξεκίνημα, ήταν μπροστά με 4-1 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και προηγήθηκε με 10-4 στη συνέχεια, αγκαλιάζοντας το μετάλλιο.

Το μόνο που είχε να κάνει η Εθνική ομάδα ήταν να παραμείνει σοβαρή και στο τρίτο οκτάλεπτο και το έκανε, μετατρέποντας το σκορ σε 15-6, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει στο τελευταίο, επιτρέποντας έτσι στην Ιταλία να μειώσει σε 15-8.

Η Ελλάδα θα είναι, επομένως, στο βάθρο σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις του πόλο.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-3, 5-2, 0-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσεργκόλ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.