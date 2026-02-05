Έτοιμος να αποκτήσει τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, με τα ΜΜΕ της Κροατίας να υποστηρίζουν ότι υπάρχει συμφωνία με τη Σλάβεν Μπελούπο για 5,2 εκατ. ευρώ.

Οι Κροάτες επανέφεραν το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) στο προσκήνιο για τους «πράσινους» το όνομα του 20χρονου επιθετικού μέσου και λίγες ώρες μετά κάνουν για συμφωνία με τη Σλάβεν Μπελούπο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Jutarnji, ο Παναθηναϊκός θα δώσει στην κροατική ομάδα το ποσό των 5,2 εκατ. ευρώ και παράλληλα προβλέπονται μπόνους 800.000 ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Πρόκειται για την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, με τον Γιάγκουσιτς να αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (6/2) για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.