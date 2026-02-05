Με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής (6/2), ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρουν οι Κροάτες, προσπαθεί να αποκτήσει από τη Σλάβεν Μπέλουπο τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Το όνομα του 20χρονου επιθετικού μέσου είχε γραφτεί για τους «πράσινους» πριν δύο εβδομάδες και με την αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα να έχει αρχίσει, το σχετικό σενάριο επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα κροατικά ΜΜΕ, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ που επίσης ενδιαφέρεται για τον Γιάγκουσιτς, δεν έχει καταφέρει ακόμη να συμφωνήσει με τη Σλάβεν Μπέλουπο και ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του παίκτη και προσπαθεί να τον «κλέψει».

Η Σλάβεν Μπελούπο, με βάση τα ίδια δημοσιεύματα, θέλει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ και παράλληλα να έχει ποσοστό μεταπώλησης 30%, για να πουλήσει τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος έχει 8 γκολ και 6 ασίστ σε 20 συμμετοχές φέτος.