Ο Ολυμπιακός κατέθεσε στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες με τη Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους «16» του Champions League, κάνοντας δύο αλλαγές.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη γερμανική ομάδα σε δύο αγώνες, εντός και εκτός έδρας, οι οποίοι θα κρίνουν το ποιος θα συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Δύο παιχνίδια, για τα οποία έγιναν δύο αλλαγές στη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός αντικατέστησε Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα με τους Κλέιτον και Αντρέ Λουίς, οι οποίοι αποκτήθηκαν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο πρώτος αγώνας με τη Λεβερκούζεν, στο Καραϊσκάκη, θα γίνει στις 18/2 και η ρεβάνς στις 24/2 στη Γερμανία.