Την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την Πέμπτη (5/2) ο ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν ως στόχο την απόκτηση δεξιού μπακ και τον βρήκαν στην Κρουζ Αζούλ, ομάδα από την οποία έχουν πάρει, με δανεισμό και οψιόν αγοράς, τον Γιώργο Γιακουμάκη. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών οδήγησαν σε συμφωνία και αυτή επισημοποιήθηκε την Πέμπτη (5/2) με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ. Ο Μεξικάνος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06 του 2029 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 35.

Ο Χόρχε Σάντσες γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1997 στην Τορρεόν του Μεξικού και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Σάντος Λαγκούνα, στην οποία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Πούμας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2016.

Ο Μεξικάνος μπακ έπαιξε τρεις σεζόν στην πρώτη ομάδα της Σάντος Λαγκούνα και κατέγραψε 40 συμμετοχές και δύο ασίστ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο αξιόπιστους δεξιούς μπακ του μεξικανικού πρωταθλήματος, κατακτώντας κι ένα Clausura.

Το καλοκαίρι του 2018 πήρε μεταγραφή στην Κλαμπ Αμέρικα, με την οποία αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν. Με τη φανέλα της Αμέρικα μέτρησε συνολικά 150 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ, κατακτώντας ένα Clausura, ένα Apertura κι ένα Campeon de Campeones.

Το καλοκαίρι του 2022 έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ολλανδία για λογαριασμό του Άγιαξ. Στον Αίαντα αγωνίστηκε σε 26 αγώνες με τους πέντε από αυτούς να είναι στους ομίλους του Champions League, ενώ παράλληλα σημείωσε τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στην Πόρτο, όπου αγωνίστηκε σε 23 αναμετρήσεις, μοίρασε τρεις ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας, πριν επιστρέψει στον Άγιαξ.

To καλοκαίρι του 2024 η Κρουζ Αζούλ τον έκανε δικό της με μεταγραφή και με τη φανέλα της αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια, μετρώντας τρία γκολ και πέντε ασίστ, κατακτώντας το Champions League της CONCACAF.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Χόρχε Σάντσες είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού, έχοντας καταγράψει από 55 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το CONCACAF Gold Cup το 2023 και το 2025 και μία φορά το CONCACAF Nations League».