Δύο μέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός ήταν άθλιος στο Βελιγράδι και ηττήθηκε με 78-62 από την Παρτίζαν για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Σορτς να μπαίνει ορεξάτος στο παιχνίδι, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 12-7 αλλά δεν κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό. Έτσι, βρέθηκαν πίσω με 14-12 έπειτα από σερί 7-0 των γηπεδούχων, οι οποίοι ήταν στο +1 (20-19) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι δύο ομάδες παρέμεναν κοντά μέχρι το 28-30, κάπου εκεί όμως οι Σέρβοι άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, κάνοντας επιμέρους σκορ 17-3. Έτσι, το 28-30 μετατράπηκε σε 45-33 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπρεπε να μπει δυνατά στην τρίτη περίοδο για να μαζέψει διαφορά, το γεγονός όμως ότι το σκορ ήταν 66-42 στο τέλος της, περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πόσο… τραγικά εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πραγματικά πολύ κακός, ήταν πολύ κουρασμένος και τελικά ηττήθηκε με 78-62, με αποτέλεσμα να είναι στο 16-11 πλέον.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62