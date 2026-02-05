Η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας και διενεργούν ανώτατα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμένεται να καταθέσουν τόσο οι τέσσερις λιμενικοί που βρίσκονταν σε περιπολία όσο και οι διασωθέντες.

«Λάθος χειρισμός του διακινητή»

Οι επικίνδυνοι ελιγμοί αποδίδονται, σύμφωνα με το υπουργείο, στους χειρισμούς του διακινητή που φέρεται να κυβερνούσε το πλοιάριο. Το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της κίνησης των δύο σκαφών αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα.

Στέλεχος του Λιμενικού απέκλεισε το ενδεχόμενο εμβολισμού από σκάφος του Σώματος, επισημαίνοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση η σύγκρουση θα ήταν τόσο σφοδρή ώστε δεν θα υπήρχαν επιζώντες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής περιγραφές, το πλοιάριο φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να αποφύγει το σκάφος του Λιμενικού και, ύστερα από πλευρική παράλληλη πορεία και απότομο ελιγμό, σημειώθηκε η σφοδρή πρόσκρουση.

Βαριές κατηγορίες για τον φερόμενο ως διακινητή

Ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Ο εισαγγελέας Χίου τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και του απήγγειλε κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου και παράνομη μεταφορά, που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων. Οι συνήγοροι του αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία του.

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των θυμάτων και έχουν ληφθεί δείγματα για την ταυτοποίησή τους. Οι σοροί πρόκειται να μεταφερθούν στην Αθήνα, στο Σχιστό, όπου θα φυλαχθούν έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και παραδοθούν στους συγγενείς.

Πληροφορίες του ίδιου μέσου αναφέρουν ότι οι θάνατοι συνδέονται με σοβαρές κακώσεις, κάτι που θα αποτυπωθεί και στην ιατροδικαστική έκθεση.

Από ξηράς οι έρευνες

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν από τα ξημερώματα της Πέμπτης δεν επέτρεψαν τη συνέχιση των ερευνών στη θάλασσα. Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίστηκε από ξηράς, με οχήματα του Λιμενικού να ελέγχουν την ακτογραμμή για τυχόν αγνοουμένους.

Κλιμάκιο ιατροδικαστών και νεκροτόμων βρίσκεται στο νησί για τον συντονισμό των διαδικασιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα θύματα έφεραν σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Είκοσι άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Χίου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ πέντε έχουν λάβει εξιτήριο.

Απαντήσεις για το ζήτημα της χρήσης κάμερας από το Λιμενικό έδωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. «Προβολέας και αυτή η κάμερα είναι ασύμβατα», ανέφερε.

Πηγές του Λιμενικού σημείωσαν πως «στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά δήλωση του κυβερνήτη, θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία, καθώς το ταχύπλοο σκάφος με τους παράτυπους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.»

Η αναφορά του κυβερνήτη

Την αναφορά που υπέβαλε ο κυβερνήτης προς την ιεραρχία του έφερε στη δημοσιότητα το Star. Σε αυτή σημειώνει: «Το ταχύπλοο ανέστρεψε πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σκάφος του Λιμενικού είναι εξοπλισμένο με κάμερα ημερήσιας λήψης και θερμική κάμερα FLIR, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε, καθώς ο κυβερνήτης φέρεται να υποστήριξε ότι το ταχύπλοο είχε ήδη εντοπιστεί και η ορατότητα με τη χρήση προβολέα ήταν επαρκής.