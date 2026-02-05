Βαρύτατο υπαινιγμό, και για κόμματα και για ότι επιχειρούν να κατευθύνουν τις καταθέσεις των μεταναστών που νοσηλεύονται στη Χίο, μετά το προχθεσινό πολύνεκρο δυστύχημα, διατύπωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κλείνοντας στη Βουλή τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση. Είχαν προηγηθεί οι σφοδρές επικρίσεις των κομμάτων της Αριστεράς για τον τρόπο που ενήργησε το σκάφος του Λιμενικού τη νύχτα της τραγωδίας και τις εντολές που εκτελούσε, και η επίκληση μαρτυριών ότι το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους.

«Δεν είναι θεσμική διαδικασία αυτό που ακούω, ότι πηγαίνουνε κόμματα, βάζουν άτομα εκεί πέρα διερμηνείς και παίρνουν καταθέσεις. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στην έρευνα, την οποία λέτε ότι σας πονάει; Η έρευνα γίνεται από τον ανακριτή και θα καταλήξει. Αλλά προφανώς εγώ πιστεύω αυτά που λέει το Λιμενικό. Εσείς μπορεί να πιστεύετε άλλα πράγματα. Αλλά να πηγαίνετε να παρεμβαίνετε ή να εμφανίζονται ΜΚΟ που ξαφνικά λένε ότι είναι διερμηνείς και αρχίζουν τις κουβέντες, και δεν ξέρουμε τι κάνουνε, με συγχωρείτε, όλα αυτά είναι εκτός πλαισίου», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε και την κριτική της Αριστεράς για push backs από το Λιμενικό. «Έχει γίνει κουραστικό από μια θέση της Αριστεράς να βλέπεις συνεχώς “push backs”, “push backs”, “παράβαση διεθνούς δικαίου”. Φτάνετε στο σημείο να μου δίνετε την εντύπωση, κυρίες και κύριοι της Αριστεράς ότι και το 480 π.Χ. να ήσασταν, τον Θεμιστοκλή θα τον κατηγορούσατε για push backs. Φτάνει. Το Λιμενικό τιμά τον αγώνα του. Αγώνα που δίνει καθημερινά. Σήμερα μας ακούνε γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο υπουργός, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης, εισήγαγε μεταβατική διάταξη για τους ασυνόδευτους ανήλικους (χάνουν τη δυνατότητα δεκαετούς άδειας διαμονής έστω και με την φοίτηση τριών τάξεων του σχολείου), ώστε να μην επηρεαστούν από το νέο αυστηρότερο πλαίσιο όσοι νέοι ήδη πηγαίνουν σχολείο ή είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την τριετή φοίτηση που έθετε η προηγούμενη διάταξη ως προϋπόθεση για να λάβουν την άδεια. Ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε επίσης ότι το υπουργείο συζητά την αλλαγή του ορίου ανηλικότητας. Σε σχέση με το νομοσχέδιο είπε ότι απλοποιείται η ζωή όσων βρίσκονται νόμιμα στη χώρα και γίνονται απλούστερες οι διαδικασίες για τις μετακλήσεις.

Νωρίτερα, και με τη σειρά που έλαβαν τον λόγο, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου επισήμανε ότι υπάρχουν μαρτυρίες μεταναστών ότι το σκάφος του Λιμενικού Σώματος «πέρασε από πάνω τους». Υπογράμμισε επίσης ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πρέπει να ενημερώσει την εθνική Αντιπροσωπεία αν το σκάφος με τους μετανάστες ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αν επιτρέπεται κίνηση αποτροπής από το Λιμενικό. Επίσης γιατί δεν λειτουργούσε η θερμική κάμερα που είναι εγκατεστημένη επάνω στο σκάφος του ελληνικού Λιμενικού.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος επισήμανε ότι το θεμελιώδες ερώτημα είναι ποια εντολή εκτελούσε το σκάφος του Λιμενικού Σώματος, δηλαδή αν είχε εντολή για απώθηση ή διάσωση. Επίσης ο κ. Καραθανασόπουλος επικαλέστηκε μαρτυρίες ότι το σκάφος πέρασε πάνω από τους μετανάστες και επισήμανε ότι οι νεκροί φέρουν βαρύτατα χτυπήματα και συνεπώς η ιατροδικαστική εξέταση θα τεκμηριώσει αν πέθαναν από πνιγμό ή από χτύπημα από το σκάφος του Λιμενικού. Ο βουλευτής του ΚΚΕ είπε δε ότι το σκάφος του Λιμενικού φέρεται να είχε κλειστό τον ασύρματο και να επικοινωνούσε, μέσω κινητών τηλεφώνων, με τον Πειραιά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης αναφέρθηκε στην ειδική ποινική μεταχείριση που εισάγει το νομοσχέδιο για τα μέλη ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες εντός των δομών, ως αντισυμβαλλόμενες με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και κατηγόρησε την κυβέρνηση για καλλιέργεια διχαστικού κλίματος γιατί αντιμετωπίζει τις ΜΚΟ περίπου ως διακινητές και εγκληματίες και μαζί και όσους τις υπερασπίζονται και υπερασπίζονται το ανθρωπιστικό τους έργο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι η αποτροπή δεν γίνεται με θανάτους αλλά με μέσα, εκπαίδευση και εργαλεία και σίγουρα πρέπει να υπάρξει έρευνα για το τι συνέβη στη Χίο. «Εμείς αρνούμαστε να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά το Λιμενικό και τους εγκληματίες, δεν βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού με εκείνους που στέλνουν στο θάνατο γυναίκες και μικρά παιδιά. Κάντε το εσείς αυτό με την ακροδεξιά σας προπαγάνδα. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι η αλήθεια και η διερεύνηση», είπε ο κ. Μάντζος και αναρωτήθηκε κατά πόσο η κυβέρνηση έχει συμμορφωθεί με την δικαστική κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Η κυβέρνης΄ξθ μας ακολουθεί πολιτική προστασίας της ανθρώπινης ζωής» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης και δήλωσε βέβαιος ότι ο κ. Κικίλιας θα προσέλθει στη Βουλή να την ενημερώσει για την τραγωδία στη Χίο. Ο Δημήτρης Καιρίδης επισήμανε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2023, για τα push backs, αφορά το 2018, δηλαδή χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε αναλάβει ακόμα καθήκοντα η κυβέρνηση της ΝΔ. Η χώρα έχει υπογράψει και δεσμεύεται από όλα τα κείμενα που έχει υπογράψει, είπε επίσης ο κ. Καιρίδης, απαντώντας στον κ. Μάντζο. «Δεν θέλουμε νεκρούς. Είμαστε άνθρωποι. Δεν έχετε μόνο εσείς το μονοπώλιο του ανθρωπισμού», είπε ο βουλευτής της ΝΔ, απευθυνόμενος στα άλλα κόμματα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι η εθνική αντιπροσωπεία πρέπει να ενημερωθεί από τον κ. Κικίλια γιατί έχουμε 15 νεκρούς στη Χίο. «Ο κ. Κικίλιας κρύβεται. Έχουμε ένα πολύνεκρο συμβάν που έχει εκθέσει τη χώρα και εσείς προσπαθείτε να κρύψετε την πραγματικότητα λέγοντας ότι πρέπει να κοιτάξουμε την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα», είπε ο κ. Καζαμίας. Κατήγγειλε επίσης φλερτ της ΝΔ με την Άκρα Δεξιά και στο κλίμα αυτό κάλεσε τον κ. Πλεύρη να απαντήσει ξεκάθαρα αν επιμένει σήμερα με όσα έλεγε το 2011 για τη μεταναστευτική πολιτική και για νεκρούς στα σύνορα, για την αποτελεσματική φύλαξή τους.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου σχολίασε ότι όσα έχει πει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, για το τραγικό δυστύχημα στη Χίο, δεν πείθουν κανέναν γιατί εκτός των άλλων, υπάρχουν και επιζώντες, και ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που δεν λένε ψέματα. «Οι επιζώντες έχουν μιλήσει, οι υγειονομικοί έχουν μιλήσει», είπε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Εξήγησε επίσης ότι η θέση του κόμματος της είναι “όχι” στο νομοσχέδιο διότι υποβαθμίζει και υπονομεύει ακόμα περισσότερο ανθρώπινα δικαιώματα, ποινικοποιεί την προσφυγιά, γιατί ενισχύει το trafficking, γιατί στοχοποιεί τις ΜΚΟ. Κατήγγειλε επίσης κρατικά εγκλήματα σε βάρος μεταναστών είτε στα ασυνομικά τμήματα, είτε στις δομές, είτε στη θάλασσα.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα κατήγγειλε ότι, με το νομοσχέδιο, στήνεται νέο δουλεμπορικό δίκτυο για τους ξεριζωμένους προκειμένου να είναι χρήσιμοι στο κεφάλαιο και τα κέρδη, με εργοδότες τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης που θα διαθέτουν εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα και εκτεθειμένο στα εργατικά ατυχήματα που αυξάνονται συνεχώς. Αυτή η πολιτική, πολιτική και της ΕΕ, στήνει και το σκηνικό για εγκλήματα όπως αυτό στη Χίο, είπε η Μαρία Κομνηνάκα και τόνισε ότι το χθεσινό περιστατικό επιβεβαιώνει ότι οι εντολές που έχουν δοθεί στο Λιμενικό είναι η αποτροπή και όχι η διάσωση. «Δεν πείθουν λοιπόν οι διαρροές από το Λιμενικό. Δεν πείθει το αφήγημά σας. Τέτοιες διαρροές και αφηγήματα υπήρχαν και στο έγκλημα της Πύλου και αποδείχθηκε ότι ήταν εκτός πραγματικότητας», είπε η βουλευτής του ΚΚΕ και αναρωτήθηκε πώς γίνεται μια φουσκωτή λέμβος να ανέπτυξε ταχύτητα 30 κόμβων σε βάρος του σκάφους του Λιμενικού, που φέρει λίγες γρατζουνιές. «Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεν πνίγηκαν. Και γι΄ αυτό πρέπει να δώσετε απαντήσεις», είπε η Μαρία Κομνηνάκα.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός είπε ότι η φύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση της χώρας, με σεβασμό όμως στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές και θαλάσσιο δίκαιο. «Τα ερωτήματά μας είναι ποιες εντολές δίνονται στο Λιμενικό και σε ποια κατεύθυνση, πώς στελεχώνετε το Λιμενικό, πώς το ενισχύετε με μέσα, πότε θα λειτουργήσετε το σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης. Υπογράψατε το Σύμφωνο Μετανάστευσης που κανονικοποιεί και ενισχύει την αποτροπή», είπε ο κ. Ψυχογιός και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο «δημιουργεί νέες γκρίζες ζώνες ανθρώπων», που ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα χρόνια και ευθύνεται η διοίκηση για τις καθυστερήσεις εξέτασης των αιτημάτων τους, πλέον βρίσκονται μετέωροι. «Το χειρότερο όμως είναι η ρητορική σας που έχει ανοίξει το καπάκι απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εισηγητής της ΝΔ Βασίλης Υψηλάντης είπε ότι το τραγικό δυστύχημα στη Χίο δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο αλλά η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και οι θεσμοί λειτουργούν στο πλαίσιο του νόμου. «Εμείς στηρίζουμε την Ελλάδα πάνω στις αρχές του ανθρωπισμού και στις αρχές που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία και την Ευρώπη», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προτρέχει. «Η θεσμικότητα μας υποχρεώνει να λειτουργούμε πάνω στις προδιαγραφές του νόμου είτε το θέλετε είτε όχι», είπε ο κ. Υψηλάντης και προσέθεσε ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να πάρει καθαρή θέση σε σχέση με τη νόμιμη μετανάστευση, αν είναι υπέρ ή κατά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που ενσωματώνεται με το νομοσχέδιο σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους. Ο κ. Υψηλάντης σχολίασε και τις επικρίσεις που δέχεται η ειδική ποινική μεταχείριση για μέλη ΜΚΟ που διαπράττουν το έγκλημα της διακίνησης. «Η ΝΔ δεν είναι εναντίον των ΜΚΟ αλλά είμαστε εναντίον εκείνων που εκμεταλλεύονται την ιδιότητά τους», είπε ο βουλευτής.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου σχολίασε ότι η κυβέρνηση αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. «Είχαμε την τραγωδία στη Χίο προχθές. Και μάθαμε χθες ότι δεν λειτουργούσαν οι κάμερες στο σκάφος του Λιμενικού. Αυτό από μόνο του είναι εκκωφαντικό», είπε η βουλευτής και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έβαλε τις δύο διατάξεις για τις ΜΚΟ για να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση προκειμένου να μην γίνει σοβαρός διάλογος για τη μεταναστευτική πολιτική και τα αποτελέσματα της. Εκτίμησε επίσης ότι με το νομοσχέδιο θα κινδυνεύσουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στη χώρα νόμιμα και εργάζονται σκληρά εδώ και πολλά χρόνια αλλά πλέον βρίσκονται στον αέρα, γιατί η διοίκηση δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της. «Σήμερα νομοθετούμε την παράνοια, νομοθετούμε πώς θα διώξουμε ανθρώπους που ζουν νόμιμα εδώ για δεκαετίες», είπε και τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στήριξης του νομοσχεδίου (σ.σ. το ΠΑΣΟΚ είχε επιφυλαχθεί για την τελική στάση στην Ολομέλεια, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι το καταψηφίζουν).

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε λάθος που συνεχάρη το Λιμενικό την ώρα που υπάρχουν νεκροί και τραυματισμένοι. Επέκρινε τον Βασίλη Κικίλια «που δεν πάτησε το πόδι του στη Βουλή» και υπογράμμισε ότι για το βάρος της ευθύνης, «το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι δεν έχει μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης». «Το τι έκανε το Λιμενικό, δεν αφορά τον πρωθυπουργό; Πού είναι ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός; Θα είχε συμβεί αυτό σε άλλη χώρα και δεν θα είχε μιλήσει ο πρωθυπουργός; Στη χώρα με 682 νεκρούς στην Πύλο που ασκήθηκαν διώξεις, στη χώρα που ξαναχάνονται τα βίντεο, στη χώρα που ξαναχάθηκαν ζωές στη Χίο, δεν θα μιλήσει ο πρωθυπουργός; Υπάρχουν 15 νεκροί και δεκάδες βαρύτατα τραυματισμένοι, είναι απλώς μέρα Πέμπτη;», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας πως «αντί να τοποθετηθεί για το πολύνεκρο έγκλημα στη Χίο, αντιπαρατίθεται σε εσωκομματικό επίπεδο και λέει ότι χάος είναι ο Σαμαράς».