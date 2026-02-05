«Η τραγωδία ανοιχτά της Χίου δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε 15 μετανάστες.

Ο ίδιος μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, μίλησε για την έρευνα που διεξάγει το Λιμενικό Σώμα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιδείξουν υπευθυνότητα, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να βιάζονται να βγάζουν συμπεράσματα, αγνοώντας τις τεράστιες ευθύνες των λαθροδιακινητών», οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές για ίδιον όφελος, ενώ εξήρε το έργο των ανδρών και των γυναικών του Λιμενικού Σώματος οι οποίοι επιχειρούν υπό αντίξοες συνθήκες προστατεύοντας τα σύνορα της Ελλάδας.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και στην επικείμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, υπογράμμισε ότι «πηγαίνουμε με ρεαλιστικές προσδοκίες». Υπενθύμισε ότι από το 2023, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επαναπροσέγγισης Αθήνας–Άγκυρας, η οποία έχει αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα.

«Σήμερα, υπάρχει ηρεμία σε αέρα και θάλασσα και έχουμε πετύχει ουσιαστική συνεργασία στο μεταναστευτικό. Δεν έρχονται πια οι δεκάδες καραβιές μεταναστών καθημερινά από τα τουρκικά παράλια», σημείωσε, τονίζοντας ότι η θετική αυτή ατζέντα έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό κεκτημένο σταθερότητας.

Ο βουλευτής Σερρών απάντησε στις επικρίσεις περί δήθεν υποχωρητικότητας της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι και στο παρελθόν οι ελληνικές κυβερνήσεις επέλεγαν τον διάλογο με την Τουρκία. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «ο διάλογος δεν είναι εφ’ όλης της ύλης». Όπως τόνισε, «η διαφορά μας είναι μία: ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με μοναδικό πλαίσιο επίλυσης το διεθνές δίκαιο. Κάθε φορά που η Τουρκία επιχειρεί εμπλουτισμό της ατζέντας, βρίσκει τη σθεναρή αντίσταση της Αθήνας». Πρόσθεσε ότι ζητήματα όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος πέραν του συγκεκριμένου πλαισίου.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου έθεσε ευθέως το ερώτημα προς όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για υποχωρήσεις: «Να βγουν και να πουν συγκεκριμένα ποια είναι η υποχωρητικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά. Εκτός κι αν θεωρούν υποχωρητικότητα την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο δυτικό μέτωπο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή τη δημιουργία εθνικών θαλάσσιων πάρκων».

Κλείνοντας, ο βουλευτής Σερρών ρωτήθηκε για τις πρόσφατες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, εκφράζοντας τη λύπη του για το ύφος και το περιεχόμενό τους.

«Ο κ. Σαμαράς υπήρξε καλός και επιτυχημένος πρωθυπουργός σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Και χαρακτηρίζει ως λάθος αυτό ακριβώς που έκανε και ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Τότε, πολύ σωστά μετέβη στην Τουρκία με υπουργούς του, παρόλο που ίσχυε και το casus belli και οι παραβιάσεις εκείνη την εποχή ήταν καθημερινές. Τώρα γιατί διαφωνεί;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα δυστυχώς αισθάνομαι ότι ξεπερνά κάθε όριο. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι δρα παρορμητικά ο κ. Σαμαράς. Αυτά τα οποία ακούω είναι παρορμητικές τοποθετήσεις και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα η οποιαδήποτε πρωτοβουλία του θα έχει προσωπικές στοχεύσεις», σημείωσε καταλήγοντας.