Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες του τραγικού δυστυχήματος στη Χίο ως ο διακινητής τους. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου συμβάντος, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα αφγανικής καταγωγής.

Όσον αφορά στους τραυματίες, στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονται 23 μετανάστες, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 11 παιδιά, 6 γυναίκες και 6 άνδρες. Πολλοί από αυτούς είχαν κατάγματα και έπρεπε να υποβληθούν σε επέμβαση.

«Δεν υπήρχε λόγος για χρήση της θερμικής κάμερας»

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης), η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, δεν χρησιμοποιήθηκε η κάμερα, επειδή δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαίο, καθώς το σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς, αλλά και οπτικά με τη χρήση προβολέα.

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες από τη λέμβο με τους μετανάστες αναφέρουν πως τους τύφλωσε ένα έντονο φως και αμέσως μετά σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Τα σώματά τους χτυπούσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού»

Ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος πανελλήνιας ένωσης πληρωμάτων ιδιωτικών και επαγγελματικών θαλαμηγών, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως «τα σώματα των μεταναστών χτυπούσαν πάνω στο περιπολικό του λιμενικού σκάφους», καθώς η λέμβος ήταν υπερφορτωμένη.

Μάλιστα, όπως είπε, αυτά τα σκάφη παίρνουν μεγάλο ρίσκο, γιατί χωρίς φώτα τη νύχτα είναι πολύ πιθανό να παρασυρθούν από πλοία μέσα στη θάλασσα.

Παράλληλα, όπως είπε ο ίδιος, τα συγκεκριμένα σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 20 κόμβων και να διανύσουν απόσταση 8-12 μίλια από 10 έως 15 λεπτά μέχρι και περισσότερο από μισή ώρα. «Σε ένα σκάφος υπερφορτωμένο με 40 άτομα και τεράστια ταχύτητα και με τη σφοδρή σύγκρουση, είναι λογικό οι άνθρωποι να χτύπησαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού», είπε συγκεκριμένα.

Σε εξέλιξη ΕΔΕ

Στόχος της ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες είναι η διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφους έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού θα λάβουν καταθέσεις από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες. Το δουλεμπορικό που τους μετέφερε βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χλμ ανοικτά των ακτών της Χίου.

Παράλληλα, σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά την τραγωδία.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκονται στη Χίο, προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.