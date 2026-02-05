Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, ενώ συνελήφθη ένας Μαροκινός υπήκοος που φέρεται ως διακινητής.

Επίσης, σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνει στη Χίο για το συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που έχει τεθεί για τη λειτουργία της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού, πηγές του Λιμενικού Σώματος διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Χατζηδάκης: Να μην αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ALPHA, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε τα παρακάτω σε σχέση με το ναυάγιο στη Χίο:

«Είναι δραματικό, πρώτα απ’ όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους. Να το σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής. Να σημειώσουμε όμως ακόμα δύο πράγματα: Ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και δεύτερον ότι η ρίζα του κακού, έτσι κι αλλιώς, είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών.

Αυτά ισχύουν ούτως ή άλλως ό,τι κι αν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Θα ΄ρθουν όλα στο φως. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να θέλω φυσικά να προκαταλάβω τα αποτελέσματα, ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν μια καθημερινή προσπάθεια για την προστασία των συνόρων μας και για την προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας συνολικά. Αυτό να το σημειώσω».