Από τις 9 έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ στους αγρότες για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρόκειται για λάθη, όπως:

-στο καθεστώς προέλευσης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ), ιδιόκτητης ή μισθωμένης,

στα στοιχεία μητρώου των αγροτών,

στην οικογενειακή κατάσταση,

στην καταχώριση παραστατικών.

Οι περιπτώσεις λαθών που μπορούν να διορθωθούν περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να εκδοθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.