Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά, περίπου στις 22.30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο οδηγός του εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Ελευσίνα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ με σοβαρά τραύματα.

Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια.