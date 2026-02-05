Ο Φρανζί Πιερό δεν είχε μέλλον στην ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα και θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στη Ρίζεσπορ, η οποία έχει και οψιόν αγοράς του.

Ο 30χρονος φορ δεν είχε πείσει τον Μάρκο Νίκολιτς με τις εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα ο προπονητής της Ένωσης να ζητήσει την απόκτηση επιθετικού στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Επιθυμία που έγινε πραγματικότητα καθώς ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα ο Βάργκα.

Από εκείνη τη στιγμή ο Πιερό βγήκε εκτός πλάνων και στην ΑΕΚ περίμεναν προτάσεις για την παραχώρησή του, με τη Ρίζεσπορ να δίνει τελικά τη λύση. Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει τον δανεισμό του παίκτη ως το τέλος της σεζόν, με τους Τούρκους να έχουν και οψιόν αγοράς του.

Ο Πιερό είχε 4 γκολ σε 21 συμμετοχές φέτος, σε όλες τις διοργανώσεις, με τον «δικέφαλο αετό» και συνολικά είχε 10 γκολ σε 55 εμφανίσεις από τον Σεπτέμβριο του 2024 κι έπειτα.