Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε περιφερειακό τρένο στη Γερμανία, όταν ένα 26χρονος άνδρας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 36χρονο ελεγκτή.

Για τη φονική επίθεση κατηγορείται Έλληνας υπήκοος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον ελεγκτή κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Το θύμα υπέκυψε στα θανάσιμα τραύματά του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι «ο βασικός ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «συνελήφθη άμεσα, οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του, ενώ κατηγορείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας».

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση περιφερειακού τρένου από τον σταθμό Λάντστουλ. Ο ελεγκτής, Σερκάν Τσ., πατέρας οικογένειας, πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων σε ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών, όταν διαπιστώθηκε ότι ένας από αυτούς δεν διέθετε εισιτήριο. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, ο 26χρονος σηκώθηκε, απώθησε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιές. Παρά τις προσπάθειες ενός εργαζομένου να αποκλιμακώσει την κατάσταση, όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον 26χρονο να αποβιβαστεί, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι, ενώ επιβάτες ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης μέσα στο τρένο, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Σερκάν Τσ. κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, όπως επιβεβαίωσε η εισαγγελία. Η νεκροψία-νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Σε δηλώσεις της μετά τον τραγικό και αποτρόπαιο θάνατο του ελεγκτή, η επικεφαλής της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, δήλωσε: «Ο τραγικός αυτός θάνατος με αφήνει άναυδη και βαθιά θλιμμένη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους και στους συναδέλφους του. Όλοι μας στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε απερίφραστα αυτό το φρικτό ξέσπασμα βίας και τον εντελώς ανούσιο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνουν ξανά και ξανά τέτοια περιστατικά. Η πολιτική και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους».

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, στις 15:00 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε πανεθνικό επίπεδο στη Γερμανία, με σχετικές ανακοινώσεις σε σταθμούς και τρένα.