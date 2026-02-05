Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος, με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να ερευνάται μαζί με άλλα έξι πρόσωπα.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Παναγόπουλος, που κατείχε την προεδρία τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα, να πήρε μεγάλα προγράμματα για κατάρτιση από τα υπουργεία και είτε να έκανε απευθείας αναθέσεις σε έξι συγκεκριμένες εταιρείες είτε να έκανε μεν διαγωνισμούς αλλά να τους κερδίζουν πάντα εναλλάξ οι ίδιες εταιρείες, οι οποίες επιλέχθηκαν ως ανάδοχοι από επιτροπές των οποίων προέδρευε.

Σύμφωνα με το Mega, αυτό που κίνησε υποψίες είναι το γεγονός ότι διακινήθηκαν 1.500.000 ευρώ σε μετρητά, κάτι που δεν συνηθίζεται σε επίσημες διαδικασίες.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ερευνάται μαζί με άλλα έξι πρόσωπα, ενώ κάποια από αυτά στο παρελθόν έχουν καταγγελθεί για αναθέσεις.

Κατά πληροφορίες, σύμφωνα με τη διάταξη της Αρχής, το εγκληματικό προϊόν φέρεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.960.000 ευρώ.

Η είδηση έγινε γνωστή την ώρα που ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρισκόταν στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείτο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000.000 για την περίοδο 2020-2025.

«Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου… Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες», δήλωσε ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος.

Αναστολή της κομματικής του ιδιότητας

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

«Δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς “… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία”.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη “στημένη” υπόθεση “κακουργηματικού” χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».