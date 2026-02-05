Στο «στόχαστρο» των Αρχών βρίσκεται ο κορυφαίος συνδικαλιστής, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος, μαζί με ακόμη έξι πρόσωπα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, την περίοδο 2020 – 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν «παγώσει» οι λογαριασμοί του γνωστού συνδικαλιστή αλλά και άλλων προσώπων και εταιρειών που εμφανίζονται να εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ φέρονται να έχουν δεσμευτεί και δυο ακίνητα.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει, ήδη, διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για διάπραξη υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε βαθμό κακουργήματος, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.

Στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής ακολουθήθηκε η… διαδρομή και ο τρόπος διάθεσης κονδυλίων που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής από την έρευνα των στοιχείων προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα καταγράφονται σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής της υπόθεσης, εμφανίζεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, οι εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων ενώ σε πολλές περιπτώσεις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Από την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών γεγονός που κατά την Αρχή οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εταιρείες «οχήματα».

Σύμφωνα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000€ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Επιπλέον, φέρονται να διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν, σύμφωνα με το πόρισμα, τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.