Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο παλαιστή, Σαλέχ Μοχαμάντι, σε δημόσιο απαγχονισμό την Πέμπτη, μαζί με άλλους δύο ανθρώπους που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Ο Μοχαμάντι, μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαίντ Νταβούντι, κατηγορήθηκαν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι σκότωσαν δύο αστυνομικούς «με μαχαίρια και σπαθιά» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι και εκτελέστηκαν από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι ο Μοχαμάντι, ο οποίος ήταν ανερχόμενο ταλέντο στο άθλημα της πάλης, βασανίστηκε ώστε να ομολογήσει το κακούργημα της «εχθρότητας προς τον Θεό».

«Η εκτέλεσή του ήταν μια ξεκάθαρη πολιτική δολοφονία, μέρος του μοτίβου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να καταπνίξει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία», δήλωσε ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αθλητής μαχητικών αθλημάτων, Nima Far, στο Fox News.

«Το Ιράν είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα εκτελέσει κρατούμενους»

Μετά τις μαζικές συλλήψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από το Ιράν πως δεν θα πραγματοποιηθούν εκτελέσεις, ισχυριζόμενος ότι είχε σώσει περίπου 800 διαδηλωτές.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς και προχώρησε γρήγορα στις δίκες των κατηγορουμένων, μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Καταδικάζει τις εκτελέσεις η Διεθνής Αμνηστία

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις εκτελέσεις, υποστηρίζοντας ότι στους άνδρες δεν παρασχέθηκε «επαρκής υπεράσπιση και εξαναγκάστηκαν να προβούν σε ομολογίες». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν σε «ταχύρρυθμες διαδικασίες που δεν έμοιαζαν σε τίποτα με ουσιαστική δίκη».

Ο Nima Far θύμισε, επίσης, ότι η εκτέλεση της Πέμπτης αποτελεί μια ανατριχιαστική επανάληψη της εκτέλεσης το 2020 του πρωταθλητή παλαιστή, Ναβίντ Αφκάρι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός Ιρανού φρουρού ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2018.