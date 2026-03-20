Είναι ίσως το πιο δύσκολο ερώτημα των τελευταίων 20 ημερών. Αλλά πριν απαντήσουμε πώς θα είναι η Μέση Ανατολή όταν ο πόλεμος τελειώσει, ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και ας επιστρέψουμε σε ένα απλούστερο ερώτημα: γιατί ξέσπασε εξαρχής ο πόλεμος;

Πολλοί έχουν συνδέσει την αντιπαράθεση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή με την απειλή του προς το Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, η πραγματικότητα υποδηλώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα όσο μια πολιτική νοοτροπία που κυβερνούσε το Ιράν εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες. Πρόκειται για μια στάση του θεοκρατικού καθεστώτος που έβλεπε την επανάσταση απέναντι στη Δύση ως πολιτικό σχέδιο. Η στάση αυτή φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει ούτε μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, και είναι πολύ πιθανό να συνεχίζεται υπό τον σημερινό ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Παρά τα χρόνια των κυρώσεων, της οικονομικής απομόνωσης ή ακόμα και τις μεγάλες μεταβολές που έχει υποστεί ο κόσμος, η Τεχεράνη συνεχίζει να λειτουργεί με μια διαφορετική εξίσωση: αποτροπή πριν από την ενσωμάτωση και σύγκρουση πριν από την ανάπτυξη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η περιοχή έχει γίνει μάρτυρας μιας πρωτοφανούς κλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από τρεις χιλιάδες πύραυλοι και drones έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν, στοχεύοντας χώρες του Κόλπου καθώς και ενεργειακές υποδομές και ζωτικές εγκαταστάσεις. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα κράτη του Κόλπου είχαν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου τους για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν. Ορισμένες από αυτές τις χώρες επέλεξαν ακόμα και την οδό της αποκλιμάκωσης και της οικοδόμησης συνεννόησης, όπως φάνηκε στη συμφωνία του Πεκίνου που αποκατέστησε τις σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Ορισμένες οικονομίες του Κόλπου, ιδιαίτερα τα ΗΑΕ, λειτούργησαν επίσης επί χρόνια ως οικονομική σανίδα σωτηρίας για το Ιράν υπό καθεστώς κυρώσεων, ενώ και το Κατάρ διατήρησε μια ιδιαίτερη σχέση με την Τεχεράνη και το Ομάν διαδραμάτισε διαμεσολαβητικό ρόλο κατά τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Το Ιράν πλέον άνοιξε μέτωπα όχι μόνο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αλλά και με τους γείτονές του. Και το γεγονός αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να τοποθετηθεί ένας ηγέτης που θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Κάποιος που να κατανοήσει ότι η ισχύς στον 21ο αιώνα δεν μετριέται πλέον με τον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύει μια χώρα, αλλά με την ικανότητά της να οικοδομεί μια παραγωγική οικονομία, πολιτική σταθερότητα και ισορροπημένες σχέσεις με το περιβάλλον της. Το Ιράν δεν είναι μια χώρα χωρίς πόρους. Διαθέτει τα θεμέλια που θα μπορούσαν να το καταστήσουν μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Έχει στρατηγική γεωγραφική θέση, μια τεράστια εσωτερική αγορά και τεράστιους ενεργειακούς πόρους. Ωστόσο, για δεκαετίες αυτά τα πλεονεκτήματα παραμένουν δέσμια μιας πολιτικής αντίληψης που αντιμετωπίζει την περιφερειακή επιρροή ως υποκατάστατο της εσωτερικής ανάπτυξης.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην περιοχή δεν είναι απλώς ένας πόλεμος. Μπορεί αντίθετα να σηματοδοτεί την αρχή μιας αναδιαμόρφωσης και αναδιάταξης της περιοχής και του στρατηγικού της περιβάλλοντος. Το τέλος αυτού του πολέμου μπορεί, θεωρητικά, να σηματοδοτήσει την αρχή μιας περιφερειακής τάξης διαφορετικής από εκείνη που προϋπήρχε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει κάνει σαφές ότι επιθυμεί την αναδιάταξη της ισορροπίας ισχύος, έτσι ώστε η περιοχή να δομηθεί γύρω από νέα δίκτυα οικονομικών και ασφαλιστικών συμμαχιών αντί για ανοιχτές συγκρούσεις βασισμένες σε άξονες.

Η περιοχή, επομένως, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δοκιμασία μεταξύ δύο διαφορετικών μοντέλων διακυβέρνησης. Το πρώτο μοντέλο βασίζεται στην ιδέα ότι η επιρροή οικοδομείται μέσω ανοιχτών συγκρούσεων, δικτύων ένοπλων πληρεξουσίων και προσπαθειών γεωγραφικής επέκτασης ή πολιτικής κυριαρχίας. Το δεύτερο μοντέλο επενδύει στην ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την οικοδόμηση περιφερειακών οικονομικών συνεργασιών.

Το ερώτημα λοιπόν θα απαντηθεί πολλά χρόνια αργότερα από τη λήξη του πολέμου. Όμως αυτό που ήδη φαίνεται σαφές είναι ότι η περιοχή έχει εισέλθει σε μια φάση βαθιού μετασχηματισμού. Τα κράτη που θα καθίσουν στο τραπέζι των αποφάσεων στο μέλλον δεν θα είναι απλώς εκείνα που κατέχουν την τέχνη της διαχείρισης συγκρούσεων, αλλά εκείνα που κατανόησαν την κατάλληλη στιγμή ότι η ανάπτυξη μπορεί μερικές φορές να είναι ισχυρότερη από τον ίδιο τον πόλεμο.